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Трамп назвал имена потенциальных преемников Болтона

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп рассказал о пяти кандидатах, которых он рассматривает на должность советника по национальной безопасности вместо ранее занимавшего это место Джона Болтона. Об этом 17 сентября сообщает CBS.

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Среди них оказался помощник вице-президента Майка Пенса Кейт Келлог, бывший заместитель Болтона Рик Уодделл, замминистра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хэгерти, глава Центра политики и безопасности Фред Фритц, а также спецпредставитель президента по ситуации с заложниками Роберт О Брайен.

При этом американский лидер особо выделил Келлога, сказав, что любит его за верность.

Трамп объявил об увольнении Джона Болтона с поста помощника по нацбезопасности 10 сентября. Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен.

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