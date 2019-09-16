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Глава лиги смешанных единоборств оценил шансы Кокляева в бою с Емельяненко

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Глава лиги смешанных единоборств Федор Рыжов оценил предстоящий поединок Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой он назвал хайповым и отметил, что у обоих участников есть достаточное время для подготовки — от 8 до 12 недель.

«Я думаю, что с психологическим давлением он (Кокляев. — Ред.) точно сможет справиться, а вот с реальными попаданиями в реальном бою от находящегося в стопроцентной форме Александра Емельяненко — не сможет», — считает Рыжов.

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Глава лиги обосновал свое мнение тем, что у профессионального бойца и человека, который занимается силовыми видами спорта, по-разному проходит подготовка, развиваются разные виды мышц.

«У Михаила есть шанс только на удачный удар в первом раунде, ну а у Александра — все остальные шансы. И победа его, скорее всего. Техническим нокаутом в конце первого или во втором раунде», — заключил Рыжов.

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. По словам бойца, перед тренировкой он бегает кроссы не меньше 5 км, а саму тренировку делит на физподготовку и специальную рабочую техническую часть.

О подписании контракта Емельяненко сообщил 4 сентября. Спортсмен записал видео, на котором порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с соперником. Позже он сравнил Кокляева с большим боксерским мешком и предложил ему привести с собой еще 10 человек.

Поводом для боя стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках».

Емельяненко записал ответное видео. Между спортсменами завязался виртуальный бой, который закончился договоренностью провести реальный поединок.

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