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Атлеты ответили на предложение Емельяненко Кокляеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Флешмоб в поддержку паурэлифтера Михаила Кокляева начался в соцсетях, его авторами стали атлеты. Спортсмены отвечают на слова бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, предложившего Кокляеву привести с собой на предстоящее соревнование еще 10 человек.

«Пускай они заявляются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада испорченной мебели», — цитирует бойца в четверг, 12 сентября, РЕН ТВ.

Как отметил штангист Павел Дружинин, Емельяненко «вызвал всех стронгменов на бой».

«Он пообещал после того, как побьет Кокляева, побить еще 10 человек, больших, которые таскают тяжести. Я, как Кокляев, тяжелоатлет, штангист, мастер спорта», — добавил Дружинин. Он принял предложение Емельяненко и запустил челлендж.

«Александр — хороший и сильный боец, но почему-то я не уверен, что он осилит еще 10 человек подряд. Если ты стронгмен, пауэрлифтер, тяжелоатлет, штангист, обязательно сделай видео, где ты боксируешь, и выложи его с хештэгом #битвазаКокляева. Поддержим Михаила всем нашим железным братством» — предложил спортсмен.

Интернет-дуэль между Кокляевым и Емельяненко началась весной. После конфликта бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова пауэрлифтер заявил, что миф о «тупых качках» развеян.

«Тупые не только качки», — добавил он. Емельяненко ответил, посоветовав Кокляеву быть осторожным. Однако после нескольких колкостей словесное противостояние спортсменов стало более серьезным. Боец пообещал выбить Кокляеву зубы, а тот в ответ показал удар в 950 кг.

На прошлой неделе Кокляев сообщил о бое с Емельяненко. Позже боец подтвердил, что поединок с Кокляевым состоится, но дату этого события не назвал.

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