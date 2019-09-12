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Емельяненко ответил вступившемуся за Кокляева силачу

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов штангиста Павла Дружинина, принявшего предложение спортсмена. Ранее Емельяненко предложил пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву привести с собой на бой «еще 10 человек».

«Какой он вызов принимает? Я посмотрел этот вызов его. До боли смешной», — сказал РЕН ТВ Емельяненко. По его словам, предложение Дружинина стало для него «очередным анекдотом».

«Все культуристы, все силачи, объединяйтесь и покажите, как вы неумело стоите на ринге! Да просто ха-ха! Я смеюсь ему в лицо, Павел Дружинин», — отозвался Емельяненко.

Слова спортсмена о намерении побить после боя с Кокляевым еще 10 человек, прокомментировал мастер спорта России по пауэрлифтингу Валерий Савин. «Я думаю, что его заявление имеет отношение к этому термину. Хайп. Я не думаю, что он действительно так считает», — отметил стронгмен.

Словесная интернет-дуэль между Кокляевым и Емельяненко началась весной. После конфликта бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова пауэрлифтер заявил, что миф о «тупых качках» развеян.

«Тупые не только качки», — добавил он. Емельяненко ответил, посоветовав Кокляеву быть осторожным. Однако после нескольких колкостей словесное противостояние спортсменов стало более серьезным. Боец пообещал выбить Кокляеву зубы, а тот в ответ показал удар в 950 кг.

На прошлой неделе Кокляев сообщил о бое с Емельяненко. Позже боец подтвердил, что поединок с Кокляевым состоится, но дату этого события не назвал.

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