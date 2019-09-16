Емельяненко рассказал о подготовке к поединку с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о ходе подготовки к поединку с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«Только пришел с тренировки. У меня сегодня была объемная тренировка ОПП. Разделил тренировку на физподготовку и специальную рабочую техническую часть. Борюсь, боксирую, бегаю кроссы. Каждый раз перед тренировкой стараюсь бегать кроссы не меньше 5 км, чтобы размяться, прийти в хорошее разогретое состояние», — отметил он в понедельник, 16 сентября, РЕН ТВ.

Ранее в понедельник Емельяненко в своем Instagram назвал дату поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве, начало в 19:00. Соответствующую афишу в соцсети разместил и Кокляев.

О подписании контракта на бой Емельяненко сообщил 4 сентября. Спортсмен записал видео, в котором порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с противником на ринге.

Позже он сравнил Кокляева с большим боксерским мешком, который «будет висеть на месте», и предложил сопернику привести с собой еще 10 человек.

Поводом для боя стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках».

Емельяненко записал ответное видео, между спортсменами завязался «виртуальный бой», в ходе которого они договорились о реальном поединке.