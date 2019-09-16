Емельяненко назвал дату боя с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал дату поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. В своем Instagram 16 сентября он разместил афишу боя.

Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве, начало в 19:00.

О подписании контракта на бой Емельяненко сообщил 4 сентября. Спортсмен записал видео, на котором порвал на себе рубашку, и пообещал сделать то же самое с противником на ринге.

Позже он сравнил Кокляева с большим боксерским мешком, который «будет висеть на месте», и предложил сопернику привести с собой еще 10 человек.

Поводом для боя стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках».

Емельяненко записал ответное видео, между спортсменами завязался «виртуальный» бой, в ходе которого они договорились о реальном поединке.