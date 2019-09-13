Восстание Емельяненко: боец MMA готовится провести 11 боев за вечер

Резонанс вокруг предстоящего поединка между известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и многократным чемпионом, обладателем Кубка России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым, становится больше с каждым днем. 12 сентября Емельяненко-младший заявил, что, после того как нокаутирует своего оппонента, он готов подраться с десятью его единомышленниками — представителями тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и силового экстрима. Ряд тяжеловесов после этого запустили соцсетях флешмоб в поддержку Михаила Кокляева, при этом некоторые из них приняли вызов выйти на ринг. Опрошенные эксперты считают, что боец MMA несколько переоценил свои возможности, а его оппонент сможет доказать преимущество во время боя.

«Я бы посмотрел на это»

Когда интернет-конфликт Емельяненко и Кокляева перешел в реальную плоскость и спортсмены подписали контракт о бое, многие посчитали, что у тяжелоатлета нет шансов на победу. Все-таки у скандально известного бойца MMA за плечами большой опыт выступления на ринге. За свою карьеру он одержал 28 побед, 20 из которых — нокаутом, а в послужном списке его будущего противника нет ни одного официального боя. По всей видимости, Емельяненко-младший посчитал свою задачу на этот поединок очень простой и выступил с провокационным обращением, предложив сопернику прийти на бой с десятью коллегами-силачами.

— Пускай они заявляются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада испорченной мебели, — заявил Александр Емельяненко. — Меня не смущают их габариты, я в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер.

Сам Михаил Кокляев пока никак не отреагировал на это выступление. Зато его неожиданно поддержали другие российские пауэрлифтеры. Например, штангист Павел Дружинин уже согласился выйти на ринг вслед за тяжелоатлетом.

— Александр — хороший и сильный боец, но почему-то я не уверен, что он осилит еще десять человек подряд, — отметил спортсмен. — Если ты стронгмен, пауэрлифтер, тяжелоатлет, штангист, обязательно сделай видео, где ты боксируешь, и выложи его с хештэгом #битвазаКокляева. Поддержим Михаила всем нашим железным братством.

Известный пауэрлифтер Евгений Карякин заявил, что сам не готов выйти на ринг, сославшись на то, что не занимается единоборствами. При этом он подчеркнул, что верит в победу Кокляева.

— Если Емельяненко готов, то я бы посмотрел на это, — сказал он «Известиям». — Но здесь вопрос в том, что нельзя недооценивать Кокляева. Он у нас был, проводил открытую тренировку. Я видел, в какой Миша форме, что он действительно готовится и готов драться. Также, если посмотреть на обоих спортсменов, в речи Кокляева нет таких грубых высказываний. Это его преимущество — и он докажет всё на ринге.

Ответ Александра Емельяненко не заставил себя ждать.

— Мне просто смешно, — сказал он. — Мне очень приятно, что я как-то смог расшевелить силовиков, которые всю жизнь сидели перед тазиком с хинкали, ели их и делали вид, что занимаются спортом, поднимая какие-то тяжести. Пускай активизируются, пускай начинают заниматься. Хотя бы боксом. Сил хватит — по правилам ММА можем выступить. На будущее пусть заявляются. Сейчас первым будет Кокляев.

По мнению многократного победителя и призера соревнований по силовому экстриму Валерия Савина, Емельяненко-младший не выдержит 11 поединков подряд.

— Я посмотрел видео, всерьез его не воспринял и улыбнулся, — поделился мнением с «Известиями» Валерий Савин. — Не думаю, что он на самом деле так считает. Полагаю, это просто интернет-шутка в исполнении Александра.

Шанс на победу

Интернет-дуэль между Кокляевым и Емельяненко началась нынешней весной. После конфликта бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова пауэрлифтер заявил, что миф о «тупых качках» развеян.

«Тупые не только качки», — добавил он. Емельяненко ответил, посоветовав Кокляеву быть осторожным. Однако после нескольких колкостей словесное противостояние спортсменов стало более серьезным. Боец пообещал выбить Кокляеву зубы, а тот в ответ показал удар в 950 кг.

— Шансы на победу у Кокляева будут — все-таки он гораздо тяжелее своего оппонента (160 кг против 115) и всё может решить один его удар, — заявил «Известиям» именитый российский боец Александр Шлеменко. — Так что я бы не стал называть победителя этого боя заранее.

Михаил Кокляев обрел широкую известность в начале нулевых, когда по телевизору часто транслировали соревнования среди сильнейших людей страны. В рамках шоу спортсмены соревновались в упражнениях на выносливость и силу. Спортсмен является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC, многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.