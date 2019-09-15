Депутат сообщил о согласии ЕС внести $15 млрд в механизм Instex

Европейские государства согласились внести $15 млрд в фонд механизма Instex, созданного для торговли с Исламской Республикой Иран в обход санкций США. Об этом сообщил глава комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур.

По его словам, средства будут внесены в Instex тремя частями. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. После выхода из СВПД Вашингтон возобновил антииранские санкции.

В феврале 2019 года посол Ирана в России Мехди Санаи назвал механизм финансовых трансакций Instax, созданный европейскими странами для обхода санкций США, серьезным шагом в пользу диалога между Исламской Республикой и ЕС.

В мае 2019 года Тегеран заявил о прекращении выполнения обязательств по СВПД в части, касающейся запасов обогащенного урана. Евросоюз ради спасения соглашения пообещал запустить платежный механизм для расчетов с Ираном.