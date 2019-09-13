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Запад выразил обеспокоенность в связи с отказом Ирана от обязательств СВПД

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Фото: Reuters/Lisi Niesner
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Страны Запада выразили обеспокоенность в связи с очередным отступлением Ирана от условий ядерной сделки. Об этом говорится в совместном коммюнике, которое в пятницу, 13 сентября, распространила пресс-служба МИД Франции.

«Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель Евросоюза выражают свою глубокую обеспокоенность в связи с недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — цитирует сообщение «РИА Новости».

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В частности, речь идет об установке усовершенствованных центрифуг на предприятии в Натанзе, о которой сказано в докладе МАГАТЭ.

«Мы убеждены, что последние события подчеркивают необходимость дипломатических усилий по деэскалации и возобновлению диалога, который мы полностью поддерживаем. Мы продолжаем поддерживать СВПД и настоятельно призываем Иран свернуть свою деятельность, которая не соответствует его обязательствам», — подчеркивают министры трех стран и представитель ЕС.

8 сентября Тегеран заявил о третьем этапе отклонения от условий ядерной сделки. Об этом он проинформировал исполняющего обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнела Феруцэ.

О втором шаге Иран объявил 7 июля. Тогда страна начала процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, обозначенных в договоренностях СВПД.

Первый шаг был сделан 8 мая 2019 года. Ранее, в 2018 году, США вышли из соглашения и возобновили санкции в отношении Ирана. В ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

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