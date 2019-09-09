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Москва назвала небезнадежной ситуацию вокруг СВПД

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Фото: ТАSS/Zuma
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В Департаменте информации и печати МИД России заявили, что ситуация с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе небезнадежна. Соответствующий комментарий 9 сентября размещен на официальном сайте дипведомства.

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«По мнению российской стороны, до тех пор, пока продолжается коллективная работа по спасению СВПД, положение небезнадежно», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Россия делает всё возможное, для того чтобы план действия в полной мере был выполнен в положенные сроки, а также призвали партнеров «строго исходить из интересов общего дела, проявить политическую дальновидность, решительно встать на защиту СВПД и резолюции СБ ООН 2231, знаменующих победу дипломатии над конфронтацией, разума над предвзятостью и эмоциями, мира над военной угрозой».

В департаменте отметили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств в рамках СВДП были сделаны под санкционным давлением США, в том числе против космической отрасли ИРИ.

«С точки зрения ядерного нераспространения перезапуск иранских центрифужных НИОКР не представляет никакой угрозы. Главное, что все работы ведутся иранскими специалистами под постоянным контролем МАГАТЭ», — добавили в ведомстве и уточнили, что Иран полностью соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия, выполняет Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и применяет Дополнительный протокол.

Ранее 8 сентября президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон выступили за объединение усилий ради сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВДП).

В тот же день Тегеран проинформировал исполняющего обязанности главы МАГАТЭ Корнела Феруцэ о третьем этапе отклонения от СВПД. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан негативно оценил это решение, отметив, что оно не является окончательным и иранская сторона может вернуться к сделке.

4 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке. 7 сентября власти страны приняли решение накапливать отработанный уран, а также снять запрет на исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также в Тегеране сообщили о намерении довести обогащение урана до 20% — уровня, после которого уран считается оружейным.

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