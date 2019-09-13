МИД Эстонии не предоставил посольству РФ данных о деле «российского шпиона»

МИД Эстонии не предоставил российским дипломатам данные, касающиеся россиянина, которого осудили по делу о шпионаже. Об этом сообщает в пятницу, 13 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таллине.

В посольстве отметили, что эстонское внешнеполитическое ведомство ответило на запрос об обвинениях, предоставленных россиянину, однако полной информации об этом деле в ответе нет.

«Мы получили формальный ответ от МИДа, в котором говорится, что они не обладают информацией о деталях этого дела и перенаправят наш запрос в МВД республики», — сообщили в посольстве.

Дипломаты отправили запрос в МИД Эстонии после того, как 11 сентября в издании Postimees появилась информация о задержанном в мае этого года гражданине России. По данным СМИ, ему предъявили обвинения в шпионаже против Эстонии и изъяли у него €1,3 тыс. «преступных доходов». Сообщалось, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и 29 августа был приговорен к пяти годам заключения.