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СМИ узнали о заключении россиянина в тюрьму в Эстонии за шпионаж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Эстонии приговорили гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж. Как пишет эстонская газета Postimees в среду, 11 сентября, вердикт вынес Харьюский уездный суд в Таллине 29 августа.

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Личность осужденного не раскрывается, однако известно, что мужчину задержали в мае 2019 года, а делом занималась прокурор, «имеющий опыт работы» с аналогичными случаями.

Также у россиянина конфисковали €1,3 тыс. «преступных доходов». Утверждается, что мужчина пошел на сделку со следствием.

В ответ на запрос издания в полиции безопасности отказались раскрывать подробности, заявив, что расследование по делу продолжается.

В апреле в Эстонии заявили о задержании экс-сотрудника полиции безопасности Владимира Куликова по подозрению в шпионаже в пользу России.

Утверждалось, что Куликов был вынужден уволиться со службы из-за травмы, после чего с ним якобы связались российские спецслужбы.

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