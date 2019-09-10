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В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

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Фото: rus.bg
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Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр внутренних дел страны Младен Маринов.

По словам главы МВД, Борисов задержан, с ним проводятся следственные действия. Подробности на данный момент неизвестны, но их планирует сообщить прокуратура во вторник, 10 сентября. Кроме того, стало известно, что в доме задержанного прошел обыск, были изъяты документы и компьютер. Борисову может грозить от пяти до 15 лет лишения свободы.

Ранее, 9 сентября, CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.

Шпиона пришлось вывезти из России из-за возможного разоблачения. Источники утверждают, что Трамп и сотрудники его администрации «неоднократно небрежно обращались с данными секретной разведки и могли способствовать разоблачению» агента.

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