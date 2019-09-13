Картины из коллекции Эрмитажа привезут в Оренбург

В Оренбурге 18 сентября откроется выставка картин из коллекции Государственного Эрмитажа. В город привезут 41 работу западноевропейских живописцев XVI–XIX веков. Их выставят в Оренбургском музее изобразительных искусств.

Экспозиция называется «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков». Она представляет одно из самых ярких и интересных направлений в живописи.

Как отмечает ИА «Оренбуржье», в основе экспозиции будут натюрморты фламандских и голландских художников, таких как Ян Брейгель, Юриан ван Стрек и Ян ванн ден Хекке. Выставка пройдет в рамках культурной платформы «АРТ-ОКНО», проекта благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».