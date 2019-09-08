Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона. По итогам обработки 51,26% протоколов за него проголосовали 65,18% избирателей.

Второе место досталось Максиму Амелину (23,99%), а тройку лидеров замыкает Анатолий Кобзев (3,75%). За ними следуют Сергей Яцын (2,63%) и Константин Горячев (2,53%), передает ТАСС.

По данным на 18:00, явка на выборах в регионе составила 43,61%, что превышает показатели предыдущих выборов, проходивших в 2014 году, отмечает «РИА Новости».

8 сентября, в единый день голосования, жители Оренбургской области выбирают губернатора региона. В целом в 85 регионах страны проходят выборы разных уровней. Голосование по всей России завершилось в 21:00 мск.

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области 21 марта.