Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что по итогам подсчета 30,04% протоколов участковых избирательных комиссий Текслер набирает 70,7% голосов. На второй позиции пока идет Константин Нациевский — 11,98%, на третьей строчке Виталий Пашин — 8,63%. Далее расположились Алексей Севастьянов — 2,57% и Сергей Смышляев — 2,9%.

По данным «РИА Новости», явка на выборах губернатора Челябинской области по состоянию на 18:00 (16:00 мск) составила 38,46%. Кроме этого, 8 сентября в регионе прошли выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, а также двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.

В общей сложности в единый день голосования 8 сентября в России прошли более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах страны. Среди них — выборы 17 губернаторов. В 21:00 мск глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила о завершении голосования. По предварительным данным, голосование ни на одном избирательном участке по всей стране не было признано недействительным.