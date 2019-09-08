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На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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На выборах главы Башкирии лидирует врио руководителя региона Радий Хабиров. Как сообщает ТАСС, по итогам обработки 0,15% протоколов оказалось, что за него проголосовали 85,95% избирателей.

Юнир Кутлугужин, по предварительным данным, получил 6,19% голосов. На третьем месте расположился Иван Сухарев (2,14%). За ним следуют Зульфия Гайсина (1,26%), Рафис Кадыров (1,04%), Юрий Игнатьев (0,90%), Владимир Барабаш (0,68%) и Владимир Кобзев (0,65%).

По данным ЦИК республики на 20:00, явка составила 65,40%. В Башкирии 8 сентября, в единый день голосования, работали 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии в октябре прошлого года.

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