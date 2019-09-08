Бочаров лидирует на выборах волгоградского губернатора

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лидирует на выборах главы региона. Как следует из данных ЦИК, по итогам обработки 0,07% протоколов голоса за него отдали 65,64% избирателей.

За ним следуют Алексей Буров (19,96%), Владимир Рублев (8,23%) и Сергей Полещук (2,67%), передает ТАСС. Явка на выборах составила 33,88%.

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Виктор Черячукин, жалоб, связанных с выборами губернатора, в местный избирком не поступало.

«Мы расцениваем (это) как еще одно свидетельство законности и легитимности данных выборов», — приводит его слова «РИА Новости».

Черячукин добавил, что четыре сообщения о нарушениях поступили по поводу выборов депутатов облдумы, но ни одна жалоба не подтвердилась.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. Жители Волгоградской области выбирают губернатора и депутатов облдумы. В регионе работали 1494 избирательных участка.