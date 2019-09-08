«Голос» продублировал на своей карте нарушений 30 старых жалоб

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало на своей карте нарушений на выборах уже около 30 жалоб, которые на самом деле были поданы в ходе голосований прошлых лет. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает ТАСС.

«Вот на 17 часов сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого», — отметила Памфилова.

По ее словам, чаще всего попадаются совпадения с 2014 годом. Глава ЦИК напомнила, что «Голос» уже уличали в применении данной методики на выборах президента России, мэра Москвы в 2018 году, а также на отдельных региональных выборах. При этом она отметила, что в Центризбиркоме прислушиваются к «Голосу».

По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась. По данным МВД, число происшествий в единый день голосования в стране снизилось почти на треть по сравнению с прошлыми годами. Оперативная обстановка в целом по России контролируется.

8 сентября в 85 российских регионах проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.