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Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Отмечается, что Чибис набирает 55,56% голосов, Максим Белов — 25,40%, Михаил Антропов — 11,11%, Геннадий Тупикин — 4,76%, Василий Буров — 3,17%, Виталий Измайлов пока не набирает голосов.

В общей сложности в единый день голосования 8 сентября в России прошли более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах страны. Среди них — выборы 17 губернаторов. В 21:00 мск глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила о завершении голосования. По предварительным данным, голосование ни на одном избирательном участке по всей стране не было признано недействительным.

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