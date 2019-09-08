Бабушкин набирает 74,87% голосов на выборах главы Астраханской области

По итогам обработки 10,8% голосов в борьбе за кресло губернатора Астраханской области лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин. За него, как сообщает «РИА Новости», проголосовали 74,87% граждан.

Далее идут кандидаты Николай Арефьев (10,03%), Тимофей Щербаков (6,58%) и Сергей Сычев (6,09%).

По данным на 18:00 (17:00 мск), явка в Астраханской области составила 28,95%. Это почти 4% ниже, чем на выборах главы региона в 2014 году. Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин, серьезных нарушений зафиксировано не было.

8 сентября в 85 регионах России прошли более 5 тыс. выборов разного уровня. Среди них — выборы 17 губернаторов. В 21:00 мск глава Центризбиркома России Элла Памфилова объявила о завершении голосования. По предварительным данным, голосование на всех участках признано действительным.

Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области в июне этого года. До этого он занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.