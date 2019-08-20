Храм в Оренбуржье лишат статуса памятника из-за самовольного ремонта

Министерство культуры Оренбургской области намерено исключить храм в селе Ильинка из реестра памятников культурного наследия. Причиной стал ремонт, который местный житель не согласовал с ведомством.

Церковь была построена в селе в 1829 году. В советское время здание использовали как зернохранилище, затем храм оказался заброшенным и начал разваливаться. В 1991 году здание признали объектом культурного наследия, а несколько лет назад житель села приступил к самостоятельному ремонту. Реконструкция проводилась на собственные средства в соответствии с документами из областного архива. Однако такие работы не соответствуют нормам реконструкции памятника, так как их нужно было согласовывать с министерством культуры. За самовольный ремонт мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

По словам местных жителей, храм вновь начал разрушаться. Тем не менее теперь глава Кувандыкского района должен заняться передачей храма в муниципальную собственность. После этого церковь исключат из реестра памятников культурного наследия. Это позволит проводить ремонт без проекта и согласований.