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Фундамент построенного в XVII веке храма ищут в Туле

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Фото: Depositphotos
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В Туле археологи ищут фундамент храма, который был построен между 1625 и 1640 годами. Об этом главный научный консультант археологических работ Юрий Екимов рассказал губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который посетил областной краеведческий музей и пообщался с его сотрудниками.

По словам Екимова, раскопки ведутся на участке Успенского собора с целью создания так называемого музейного окна. Фундамент должен находиться на глубине 1,8–2 м. Площадь раскопа составляет 50 кв. м, пишет газета «Тульские известия».

Екимов отметил значимость работ для города и рассказал, что на этом месте с некоторым сдвигом располагались деревянный храм и храм на каменном фундаменте. По состоянию раскопок на 6 августа были вскрыты два слоя, специалисты углубились на 40 см и вышли на слой XVIII века.

Храм, фундамент которого ищут археологи, просуществовал до 1776 года. При поиске его местонахождения оперировали планом города 1742 года и георадарными исследованиями, которые провели в 2018 году.

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