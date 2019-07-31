Предметы из христианского храма нашли на раскопках в Краснодарском крае

На руинах Фанагории возле поселка Сенной в Краснодарском крае сотрудники Института археологии РАН нашли фрагменты алтарной столешницы и купели. Находки говорят о том, что там был построен храм одной из первых на этой территории христианских общин.

Столешницы в форме греческой буквы «сигма», обычно датируемые V–VI веками, использовали в храмах в качестве алтаря, в том числе и главного, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез, передают «Кубанские новости». По мнению ученых, фрагмент купели из мрамора также подтверждает существование в Фанагории христианского храма. Она была рассчитана на взрослых, что было особенно важно в период распространения этой конфессии.

Фанагория — древнегреческая колония. Была расположена на берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове в 25 км к северо-востоку от Гермонассы. Служила второй после Пантикапея (азиатской) столицей эллинистического Боспорского царства.