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Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции. По его словам, среди них были памятные ему подарки за победы.

Среди украденного у Ари были «чемпионские» часы от «Локомотива» и другие награды, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она подчеркнула, что на данный момент полиция смогла вернуть не всё, так как несколько экземпляров часов вор успел продать.

Ранее 12 сентября стало известно, что у Ари украли 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей. Подозреваемый арестован.

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