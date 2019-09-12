Полиция задержала подозреваемого в краже 12 часов у известного футболиста

В Краснодаре задержан подозреваемый в краже у известного футболиста 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник проник в дом спортсмена, имя которого не называется, через окно. Часть украденных часов он успел продать, остальные спрятал на стройке недалеко от своего дома. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, передает ТАСС.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что жертвой кражи стал нападающий «Краснодара» Ари.

В августе у московского предпринимателя похитили часы стоимостью более 2 млн рублей. По словам пострадавшего, вор проник в квартиру в его отсутствие. Возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

Ари (Аринеклес да Силва Феррейра) — уроженец Бразилии. В июле 2018 года получил российское гражданство. Играет за российские клубы с 2010 года («Спартак», «Краснодар»).