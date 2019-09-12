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Росстат назвал средний возраст жителей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средний возраст жителя России, по данным Росстата, составил 40,02 года.

При этом за почти 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года. Так, согласно данным статистической службы, на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

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Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Самый возрастной регион — Тамбовская область (43,4). Также в число регионов с более высоким средним возрастом вошли Тульская (43,31), Рязанская (42,79) и Пензенская области (42,62), а также Москва (42,3).

Кроме того, разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года, передает RT.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев, средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всех граждан страны, разделенная на число россиян.

«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость», — отметил эксперт.

Накануне, 11 сентября, Росстат приводил данные, согласно которым в России проживают свыше 32 млн людей в возрасте от 60 лет и 24,4 млн — в возрасте 30–39 лет.

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