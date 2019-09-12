Росстат назвал средний возраст жителей России
Средний возраст жителя России, по данным Росстата, составил 40,02 года.
При этом за почти 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года. Так, согласно данным статистической службы, на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).
Самый возрастной регион — Тамбовская область (43,4). Также в число регионов с более высоким средним возрастом вошли Тульская (43,31), Рязанская (42,79) и Пензенская области (42,62), а также Москва (42,3).
Кроме того, разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года, передает RT.
Как рассказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев, средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всех граждан страны, разделенная на число россиян.
«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость», — отметил эксперт.
Накануне, 11 сентября, Росстат приводил данные, согласно которым в России проживают свыше 32 млн людей в возрасте от 60 лет и 24,4 млн — в возрасте 30–39 лет.