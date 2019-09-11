Росстат сравнил число пенсионеров и тридцатилетних в стране

В России проживает больше 32 млн людей в возрасте от 60 лет и 24,4 млн — в возрасте 30–39 лет, сообщает Росстат.

По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, с одной стороны — это связано с повышением качества медицины, а с другой стороны — «удорожанием» рождения и воспитания детей.

«Любая из развитых стран прошла переход, когда на место равновесия большой рождаемости и большой смертности (в этом случае население молодо) приходит равновесие малой рождаемости и малой смертности (то есть население стареет)», — цитирует его «РИА Новости».

Журавлев добавил, что такое число людей старшего возраста в России дает основную бюджетную нагрузку на здравоохранение и социальных работников.

Ранее в сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет у мужчин. Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели.