«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.

Как подчеркивается на сайте компании 10 сентября, сотрудничество с Венесуэлой ведется исключительно в рамках предоплатных контрактов, заключенных еще до санкций, и только с целью возврата сделанных ранее инвестиций.

«Соответственно, любые попытки ограничить компанию или ее дочерние общества в возврате инвестиций <…> будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — сказано в сообщении.

Заявления США о санкциях нацелены на «создание дополнительной напряженности на мировом рынке», что негативно сказывается на инвестиционной стоимости компании.

В связи с этим «Роснефть» намерена защищать свои инвестиции и подтверждает свое право возвращать их любыми законными способами, в том числе путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок или путем участия в совместных предприятиях.

Также в «Роснефти» заподозрили США в недобросовестной конкуренции, напомнив о наличии лицензий на сотрудничество американских лиц с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».