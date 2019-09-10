Прямой эфир

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.

Деньги за бочку: «Роснефть» увеличит добычу углеводородов
Компания не планирует отказываться от новых проектов из-за возможного продления сделки ОПЕК+

Как подчеркивается на сайте компании 10 сентября, сотрудничество с Венесуэлой ведется исключительно в рамках предоплатных контрактов, заключенных еще до санкций, и только с целью возврата сделанных ранее инвестиций.

«Соответственно, любые попытки ограничить компанию или ее дочерние общества в возврате инвестиций <…> будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — сказано в сообщении.

Заявления США о санкциях нацелены на «создание дополнительной напряженности на мировом рынке», что негативно сказывается на инвестиционной стоимости компании.

В связи с этим «Роснефть» намерена защищать свои инвестиции и подтверждает свое право возвращать их любыми законными способами, в том числе путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок или путем участия в совместных предприятиях.

Также в «Роснефти» заподозрили США в недобросовестной конкуренции, напомнив о наличии лицензий на сотрудничество американских лиц с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роснефть» провела в рамках ВЭФ круглый стол с представителями японского бизнеса
Американский адмирал рассказал о планах США в отношении Венесуэлы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019