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«Роснефть» провела в рамках ВЭФ круглый стол с представителями японского бизнеса

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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«Роснефть» в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) провела круглый стол, в котором приняли участие ведущие представители энергетической отрасли и руководители крупнейших корпораций Японии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Уточняется, что в ходе мероприятия стороны обсуждали перспективы сотрудничества и действующие проекты НК «Роснефть» и японских компаний.

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«Россия обладает уникальной ресурсной базой и является близким соседом вашей страны. И мы дорожим доверительными отношениями с японскими компаниями, партнерство с ними исключительно важно для «Роснефти». Ценим технологические компетенции японских коллег и деловой стиль Японии, для которого характерны труд и упорство. С такими партнерами надежно и комфортно работать», — подчеркнул в ходе своей приветственной речи главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Отмечается, что японские компании одними из первых начали инвестировать в перспективные нефтегазовые проекты России. По словам Сечина, в этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн т. в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии.

Глава «Роснефти» также напомнил, что компания на протяжении многих лет является надежным поставщиком топлива в Японию. С 2016 года «Роснефть» поставила более 10 млн т нефти и нефтепродуктов в страну почти на $5 млрд. В 2018 году поставки НК «Роснефть» обеспечили треть всего импорта топлива в Японию из России.

«Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты по хранению в Японии нефти и нефтепродуктов. Мы приветствуем интерес японских партнеров и к добывающим проектам в России», — рассказал Сечин.

Кроме того, Сечин отдельно отметил стратегический проект «Восток-Ойл», который объединит ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края. «Восток-Ойл» станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути. Правительство России, отметил глава «Роснефти», прорабатывает пакет налоговых стимулов для реализации потенциала «этого важнейшего для нашей страны региона».

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