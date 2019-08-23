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Американский адмирал рассказал о планах США в отношении Венесуэлы

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Фото: TASS/Zuma
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Военное вторжение в Вненесуэлу не планируется. Об этом сообщил в четверг, 22 августа, глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

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«Наша работа заключается в поиске политических и демократических путей (разрешения венесуэльского внутриполитического кризиса – ред.), а не (подготовке к – ред.) военному вторжению», — отметил он.

Адмирал добавил, что Южное командование отдает приоритет работе над планами на период после отстранения президента Николаса Мадуро от власти в Венесуэле.

Заявление Фоллера было сделано в рамках выступления на итоговой пресс-конференции мероприятия в бразильском Натале, где прошла конференция на уровне высшего военного руководства стран южноамериканского континента, кроме Венесуэлы, Боливии и Гайаны.

30 апреля в Венесуэле была предпринята очередная попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению Мадуро.

В ходе столкновений пострадало более 70 человек, не менее двух погибли. США поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо и покинуть страну. Однако попытка смены власти не завершилась успехом.

19 августа стало известно, что Трамп несколько раз предлагал советникам разместить военные корабли у берегов Венесуэлы, чтобы начать морскую блокаду республики.

20 августа Фоллер заявил, что военно-морские силы США готовы начать действия против Венесуэлы в случае, если возникнет такая необходимость.

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