Посольство России резко высказалось о деятельности британских СМИ

Журналистика в Великобритании вырождается во вседозволенность и опускается до откровенной лжи. Такое заявление сделало посольство РФ в Лондоне в ответ на публикацию The Sunday Times о терактах в Москве в 1999 году.

В своей статье издание рассказало о якобы причастности российских спецслужб к произошедшим трагедиям.

Дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.

«Примечательно, что подобные материалы выходят на фоне попыток правительства Великобритании быть лидером в борьбе за свободу СМИ во всем мире. Как видно, в самой Британии свободная журналистика вырождается во вседозволенность и безответственность», - цитирует заявление «РИА Новости».

Кроме того, в дипмиссии отметили, что как только в самой Британии накаляется политическая обстановка, близкие к власти СМИ «вбрасывают» различные сюжеты о России, отвлекая жителей страны от внутренней ситуации.

«Сегодня газета Sunday Times превзошла саму себя. В совершенно искусственной привязке к муниципальным выборам в Москве и других российских регионах на свет вытащены давнишние конспирологические домыслы», - указали дипломаты.

Они подчеркнули, что версия о связи спецслужб с террористическими атаками в Москве и Волгодонске 20 лет назад активно муссировались в российских оппозиционных кругах, однако даже самые ярые противники властей в итоге отвергли эти домыслы.

Также лживой в посольстве назвали часть стати о том, что после терактов якобы не были найдены виновные. Дипломаты напомнили, что в 2004 году к пожизненным срокам были приговорены Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.

В 1999 году в ночь на 9 в Москве на улице Гурьянова прогремел мощный взрыв. 350-килограммовая бомба в тротиловом эквиваленте в одно мгновение превратила в руины жилую девятиэтажку, а власти и простые россияне впервые столкнулись со столь крупным терактом.