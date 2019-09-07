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Эксперт назвал США «увядающей сверхдержавой»

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Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
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США отказались от своих имперских амбиций при Дональде Трампе и превратились в увядающую сверхдержаву, которая не может быть надежным партнером для других членов НАТО. Такое мнение выразил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрагим.

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В своей статье для Foreign Policy Ибрагим уверяет, что ЕС задумался о создании собственной армии из-за бессилия США и возрождения России. Он сетует, что сторонники Трампа видят в России большего друга и союзника, чем в американцах из Демократической партии.

«Придя в Белый дом, Трамп начал воплощать свое видение нового мира. В этом мире Вашингтон больше не хочет быть «мировым жандармом», НАТО объявляется бесполезным», - пишет аналитик.

«Лидеры ЕС уже думают о том, как справиться со сценарием, при котором им приходится иметь дело с возрождающейся империей на востоке, и увядающей, к тому же более недружественной, сверхдержавой на западе. В таких условиях может впервые возникнуть настоящая европейская армия», — полагает Ибрагим.

По его словам, в «постамериканском мире» Европа получила политическую независимость от США, и лидеры ведущих европейских держав – Франции и Германии – осознав новую реальность, и решили создать континентальные Вооруженные силы.

«Существует традиционное разделение ролей. Франция — мускулы, Германия — деньги. Союз этих двух в корне меняет правила игры», — считает Ибрагим.

Однако, по его мнению, говорить о создании единой континентальной армии, как о реальном будущем, пока рано, так как не все 28 стран ЕС будут единогласно принимать решения о войне или мире.

«Затем возникнут неизбежные межгосударственные споры о проведении операций: каждая страна захочет избежать того, чтобы ее войска служили на передовой, и каждая страна будет стремиться к тому, чтобы оказывать техническую поддержку — на расстоянии», — полагает эксперт.

По его мнению, как бы там ни было, представителям «американской империи» и Пентагона не стоит расслабляться.

В марте американские СМИ рассказали о кризисе мужского пола в США.

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