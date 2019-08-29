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Немецкие СМИ сообщили о проблемах с обувью в армии Германии

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Фото: welt.de
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Немецкая армия столкнулась с проблемой нехватки предметов первой необходимости, а именно армейской обуви. Об этом сообщило издание Die Welt.

Автор материала указал на то, что оснащенность бундесвера плачевна. Он назвал такую готовность к обороне условной, а также заявил, что «самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют».

Также издание сообщило о задержках в снабжении бундесвера. В стандартный комплект армии входит две пары тяжелых ботинок и пара легких. Однако в достаточном количестве военнослужащим была выдана лишь одна пара тяжелой обуви — 160 тыс. пар при численности армии в 183 тыс. Легкими ботинками удалось обеспечить только 31 тыс. солдат.

Около года назад глава минобороны Германии запросила для бундесвера дополнительные €25 млрд. Эта сумма, по словам фон дер Ляйен, потребуется вооруженным силам страны на ближайшие четыре года.

В настоящее время армия Германии испытывает серьезные трудности. В частности, летчики жалуются на снижение качества летной подготовки, снизилось финансирование флота, приостановлена эксплуатация боевых вертолетов «Тигр».

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