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Американские СМИ рассказали о кризисе мужского пола в США

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Фото: Depositphotos
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В США происходит настоящий кризис мужского пола, сообщил телеканал Fox News.

В рамках новой программы, посвященной американским мужчинам, канал привел статистику, которая говорит о том, что представители «сильного пола» начали во всем уступать женщинам, и даже претерпевают физиологические изменения –– упадок тестостерона.

А теперь — мужчины
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Журналистов обеспокоил тот факт, что в США наблюдается высокий уровень суицида среди мужчин средних лет, а молодые люди демонстрируют низкие результаты в учебе, увлекаются видеоиграми, алкоголем, наркотиками, нарушают закон и в последнее время устраивают массовые расстрелы.

Также в отличие от женщин американские мужчины живут в среднем на пять лет меньше.

«В Нью-Гэмпшире — одном из штатов, которые сильнее всего пострадали от опиоидного кризиса, — 73% людей, скончавшихся от передозировки, были мужчинами. 77% всех самоубийц в Америке — это мужчины. Больше 90% заключённых — мужчины», –– привел данные статистики ведущий программы Такер Карлсон.

Однако больше всего журналистов напугали физиологические изменения мужчин.

«Количество сперматозоидов в эякуляте, резко сократился — почти на 60% ниже, чем в 70-е годы, и учёные не понимают почему. Уровень тестостерона у мужчин также резко упал. У среднестатистического 40-летнего мужчины в 2017 году уровень тестостерона ниже на 30%, чем был у среднестатистического 40-летнего мужчины в 1987-м», –– цитирует Карлсона RT.

При этом телеканал отмечает, что в американском обществе по-прежнему говорят о проблемах женщин, и никто не обращает внимания на критические изменения с мужчинами.

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