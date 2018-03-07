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Ученые рассказали о причине старческой забывчивости

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Фото: Depositphotos/photographee.eu
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Пожилые люди нередко забывают самые простые вещи и испытывают проблемы с памятью из-за понижения активности в особой части коры головного мозга, которая связывает центр памяти и большие полушария.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

По словам ученых, пожилые люди запоминают новую информацию гораздо хуже, чем молодые, и часто не могут вспомнить те вещи, которые знали всю свою жизнь. Чтобы узнать причины данного явления, исследователи с помощью сверхмощных магнитно-резонансных томографов наблюдали за активностью мозга у двух десятков мужчин и женщин разного возраста. В это время испытуемые играли в простую игру на сообразительность и память. 

Главным виновником ухудшения памяти в старости оказалась так называемая переднебоковая энторинальная кора, расположенная в височной доле мозга. Именно ее повреждение приводит к ослаблению памяти и когнитивных способностей. При этом вторая «половина» этого участка коры, отвечающая за работу пространственной памяти, никак не менялась с возрастом.

Ранее в феврале ученые из Каролинского института Швеции выяснили причину старения мышц человека. По их словам, к этому приводят скопившиеся к старости мутации в стволовых клетках.

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