Эксперты рассказали о разнице в зарплатных ожиданиях женщин и мужчин

Россиянки готовы в среднем зарабатывать на треть меньше, чем мужчины, а самой популярной сферой деятельности у жительниц России является бухгалтерия и финансы. Об этом говорится в исследовании «Avito Работа», которое публикует «РИА Новости».

«В январе-феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы, составила 21,7 тыс. рублей — на 36,2% меньше суммы, на которую претендуют мужчины», — говорится в исследовании.

В категориях «Домашний персонал» и «ЖКХ» желаемая ставка, указанная мужчинами, превышает аналогичный показатель у женщин в 2,3 раза и в 1,8 раза соответственно. Также женщины согласны на более низкую оплату в категориях «Менеджмент» (66%), «Административная работа» (51,7%) и «Госслужба, НКО» (50,6%).

Ранее сообщалось, что российские женщины по-прежнему выполняют большую часть работы по дому, у мужчин в личном ведении лишь вынос мусора и обслуживание автомобиля.