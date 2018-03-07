Прямой эфир

Эксперты рассказали о разнице в зарплатных ожиданиях женщин и мужчин

0
фото: ТАСС/Евгений Курсков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянки готовы в среднем зарабатывать на треть меньше, чем мужчины, а самой популярной сферой деятельности у жительниц России является бухгалтерия и финансы. Об этом говорится в исследовании «Avito Работа», которое публикует «РИА Новости»

«В январе-феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы, составила 21,7 тыс. рублей — на 36,2% меньше суммы, на которую претендуют мужчины», — говорится в исследовании. 

В категориях «Домашний персонал» и «ЖКХ» желаемая ставка, указанная мужчинами, превышает аналогичный показатель у женщин в 2,3 раза и в 1,8 раза соответственно. Также женщины согласны на более низкую оплату в категориях «Менеджмент» (66%), «Административная работа» (51,7%) и «Госслужба, НКО» (50,6%).

Ранее сообщалось, что российские женщины по-прежнему выполняют большую часть работы по дому, у мужчин в личном ведении лишь вынос мусора и обслуживание автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтеры акции «Вам, любимые» поздравят женщин по всей России с 8 Марта
Путин призвал сократить разрыв между размерами пенсий и зарплат

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017