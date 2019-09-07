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США заявили о нежелании покупать гиперзвуковые ракеты у России

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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США заявили о нежелании покупать гиперзвуковые ракеты у России. Об этом 7 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

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Подобное заявление источник агентства сделал в ответ на предложение президента России Владимира Путина по закупке у РФ сверхзвукового оружия, в том числе и гиперзвуковых ударных комплексов.

По словам представителя американской администрации, у Штатов почти нет причин для рассмотрения предложения российского лидера.

«У США большое сравнительное преимущество по сравнению с Россией в безопасной разработке, испытаниях и реализации ракетных технологий», — сказал он.

15 августа советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва создает новое гиперзвуковое оружие, якобы основываясь на похищенных у Соединенных Штатов технологиях. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Действие документа истекает в 2021 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. До сих пор администрация американского президента официально не объявляла, будет ли Вашингтон продлевать соглашение.

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