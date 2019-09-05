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Эксперт оценил идею Путина продать гиперзвуковое оружие Трампу

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Предложение президента России Владимира Путина продать гиперзвуковое оружие президенту США Дональду Трампу носило в большей степени шутливый характер, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Владимир Путин сделал неожиданное признание о предложении продать гиперзвуковое оружие американскому коллеге во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Отмечается, что Трамп ответил, что у США такое оружие тоже вскоре появится.

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Учитывая шутливый характер заявления, никакой угрозы национальной безопасности для России не наблюдается, сказал Михайлов.

«Безусловно, тема гиперзвукового оружия крайне беспокоит Пентагон, ведь средств защиты от гиперзвуковых ракет пока еще не придумали. Оттого так сильно уязвлено самолюбие Трампа и генералов из Пентагона, и потому в Вашингтоне так ждут конкретных результатов своих многомиллиардных вложений от своих оборонных холдингов», — отметил эксперт.

Он напомнил, что еще год назад Агентство по противоракетной обороне США заключило договоры с военными корпорациями Lockheed Martin, Boeing и Raytheon о создании комплексов, способных перехватить гиперзвуковые ракеты и боевые блоки.

«Сообщалось о неком проекте Valkyrie, а также секретных системах HYVINT и SM3-HAWK. Также в Пентагоне планировали вывод на орбиту новых ракет-перехватчиков, способных сбивать гиперзвуковые цели на максимальной высоте», — добавил Михайлов.

По его словам, на сегодняшний день корпорация Raytheon завершила лишь эскиз гиперзвукового планера, который по задумке американских конструкторов будет разгоняться до пяти чисел Маха и станет конкурентом российского «Авангарда».

15 августа советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва создает новое гиперзвуковое оружие, якобы основываясь на похищенных у Соединенных Штатов технологиях. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Действие документа истекает в 2021 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. До сих пор администрация американского президента официально не объявляла, будет ли Вашингтон продлевать соглашение.

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