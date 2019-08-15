Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, якобы основываясь на похищенных у Соединенных Штатов технологиях. Об этом он рассказал в интервью The Voice of America.

Заявление советник президента сделал, комментируя инцидент под Северодвинском. Кроме того, он заявил, что ему якобы известно больше, чем он может сказать. Однако Болтон считает, что инцидент является примером того, как Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия, передает ТАСС.

Инцидент также прокомментировал президент США Дональд Трамп. 13 августа он написал, что Соединенные Штаты «многому научились» после взрыва на полигоне в Архангельской области.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять ее сотрудников стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе. Еще троих госпитализировали.

11 августа директор РФЯЦ–ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что погибших представят к государственным наградам. 12 августа на прощании с погибшими глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация доведет до конца работу над новыми образцами вооружений в память о погибших.