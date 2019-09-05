Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Однако тот ответил, что у США такое оружие тоже вскоре появится.

Путин рассказал, что встречался с американскими партнерами в Осаке, где поднимался вопрос о том, каким способом «возможно зачесть современное российское оружие в общие договоренности». По словам российского президента, пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет.

«Ну, я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим. И таким образом сразу всё уравновесим», — цитирует президента «Интерфакс».

По словам российского лидера, Трамп ответил, что «они сами скоро произведут».

«Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», — добавил глава российского государства.

Путин также сообщил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном о зачете гиперзвукового оружия в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), однако в США пока молчат.

15 августа советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва создает новое гиперзвуковое оружие, якобы основываясь на похищенных у Соединенных Штатов технологиях. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

Также слова помощника президента США «Известиям» прокомментировал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По словам эксперта, таким образом в США развивают антироссийскую риторику, в которой Россия показана агрессором, угрожающим планете, «но уже не ядерной, а гиперзвуковой дубинкой».

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Действие документа истекает в 2021 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. До сих пор администрация американского президента официально не объявляла, будет ли Вашингтон продлевать соглашение.