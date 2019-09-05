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Путин предрек нормализацию отношений России и Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что в исторической перспективе отношения Москвы и Киева нормализуются. Такое мнение он озвучил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

«Будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил», — приводит его слова «Интерфакс».

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Что касается ближайшей перспективы, то, по мнению главы государства, это в значительной степени будет зависеть от действующих властей Украины.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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