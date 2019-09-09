Близкий Восток: на ВЭФе обсудили культурную интеграцию Приморья

Президент осмотрел макет крупнейшего культурно-образовательного кластера, на Дальнем Востоке впервые открылся федеральный музей, а до Владивостока доехал шедевр эпохи Возрождения. «Известия» рассказывают о культурных итогах Восточного экономического форума в столице Приморья.

Музей музеев

Владивосток — один из четырех городов, где по поручению президента будет возведен масштабный культурно-образовательный и музейный комплекс. Макет будущей постройки в дни форума можно было посмотреть в павильоне Приморского края в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». По проекту в столице региона откроют свои филиалы крупнейшие федеральные музеи: Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Музей Востока. Особое место в проекте занимает концертный зал Приморской сцены Мариинского театра.

Владимир Путин лично осмотрел экспозицию вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и в своей речи на пленарном заседании отдельно упомянул этот проект. По мнению главы государства, открытие комплекса станет важным шагом к «укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны».

— Конечно, создание такого крупного общероссийского культурно-просветительского центра с филиалами наших ведущих музеев, без всяких сомнений, кратно повысит туристическую привлекательность Владивостока, — подчеркнул президент.

Владимир Путин также упомянул, что на предварительной встрече туристический потенциал Приморья высоко оценил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

И если музеи сосредоточатся на Аксаковской улице (где главная видовая площадка города), то образовательный комплекс — филиалы ведущих творческих вузов — будет обустроен на острове Русский. Как рассказал «Известиям» руководитель дирекции фонда «Национальное культурное наследие» во Владивостоке Александр Беспалов, это будет крупнейший в стране кампус — с бассейном, учебными театрами, репетиториями, оборудованными по последнему слову техники.

— ВЭФ — прекрасная площадка для демонстрации того, что наш проект имеет огромное значение не только для региона, но и для страны в целом. Строительство кластеров — это самый большой культурный проект последнего времени, масштаб которого хорошо виден именно здесь, во Владивостоке. Наша задача — создать все условия для учебы, комфортного проживания и дальнейшего трудоустройства талантливых детей, — пояснил он.

По словам Александра Беспалова, авторы проекта тесно сотрудничают с профильными культурными институциями — МГАХ, ЦМШ, Третьяковской галереей, Мариинским театром.

— Нам важно, чтобы все объекты соответствовали потребностям современных танцоров, музыкантов и музейщиков, — подчеркнул он.

Федерализация крепости

Еще одна большая новость — в столице Приморья официально заработал первый федеральный музей за Уралом. В рамках форума открылась выставка музея-заповедника «Владивостокская крепость», созданного по поручению президента. В беседе с «Известиями» глава музейного департамента Минкультуры Владислав Кононов назвал событие беспрецедентным.

— Исторически так сложилось, что у нас федеральные музеи располагаются в основном в европейской части России. За Уралом ни одного федерального музея до недавнего времени не было, пока в прошлом году президент России на встрече с министром культуры Владимиром Мединским не поручил решить вопрос с музеефикацией этого уникального фортификационного сооружения, — рассказал он.

Сейчас в Министерстве культуры идет работа по передаче в федеральное подчинение Приморского музея имени Арсеньева, который вместе с «Владивостокской крепостью» составит Музей истории Дальнего Востока. По существующим расчетам, бюджетное финансирование объединенной институции составит 300 млн рублей — что ровно в три раза больше, чем было у музея Арсеньева. Как подчеркнул Владислав Кононов, цифра не учитывает доходную часть. По его оценке, Музей истории Дальнего Востока способен зарабатывать самостоятельно до половины этой суммы.

— Мы хотим до конца года завершить федерализацию, а со следующего года начать интенсивное развитие. Во Владивостоке существует огромный спрос на рекреационные территории. Я уже не говорю об иностранных туристах. Буквально две недели назад я проходил мимо кафе во Владивостоке и видел очередь из корейцев. Они стояли и ждали, пока другие их соотечественники пообедают. Вот наглядный пример спроса на сопутствующую инфраструктуру, — отметил Владислав Кононов.

Гастроли Боттичелли

Не дожидаясь открытия кластера, федеральные музеи уже плотно сотрудничают с Приморской картинной галереей. Так, к форуму были приурочены сразу несколько выставок. Для «Шкатулки Матроны» Эрмитаж предоставил из своей коллекции ювелирные украшения римской эпохи. Третьяковка привезла знаменитую картину Федора Решетникова «Опять двойка» — одна из знаковых картин советского искусства середины XX века стала центром экспозиции, рассказывающей о послевоенном десятилетии в истории страны.

Наконец, во Владивосток из собрания Галереи Уффици приехала «Мадонна делла Лоджиа» гениального мастера Возрождения Сандро Боттичелли. Это уникальное событие: обычно музеи с большой неохотой соглашаются на масштабные гастроли старых шедевров, написанных на дереве, так как длительная транспортировка может сказаться на их сохранности. «Мадонна делла Лоджиа» уже побывала в итальянском посольстве в Москве, два месяца она проведет в Приморской галерее, а затем отправится в Эрмитаж.

Насыщенной оказалась и театрально-музыкальная программа ВЭФа. Специально для гостей форума Приморский филиал Мариинки приготовил балет «Дон Кихот» и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А в честь открытия Дней культуры Индии в России местная филармония представила шоу-программу их классических кинохитов «Бродвей vs Голливуд». Билеты раскупили задолго до старта форума, поэтому был объявлен дополнительный вечер. Плюс к этому в течение всего форума в летнем кинотеатре под открытым небом для жителей города показывали лучшие российские фильмы последних лет.