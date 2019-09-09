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Восточный акцент: на ВЭФе подписано соглашений на 3,4 трлн рублей

Основным мотивом форума стало привлечение финансовых и человеческих ресурсов в регион
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей. Это на 13% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам трехдневного мероприятия. Инвесторы всё активнее приходят в регион, открывают новые производства. Но человеческого ресурса, квалифицированных кадров не хватает. Справиться с дефицитом поможет решение президента Владимира Путина ввести на Дальнем Востоке льготную ипотеку всего под 2% сроком на пять лет. Действовать она будет только в этом регионе. Льготное кредитование предлагается распространить на первичное жилье и объекты индивидуального жилищного строительства для участников программы «Дальневосточный гектар». Эксперты считают, что это позволит сократить отток населения, а возможно, даже приведет к его притоку в регион. Впрочем, и бума ждать пока не стоит.

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Больше инвестиций

ВЭФ прошел во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его целью в этом году было содействие экономическому развитию Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества. Форум посетили крупные делегации из Индии, Японии, Малайзии, США и других стран. По словам Юрия Трутнева, на ВЭФ приехали более 8,5 тыс. человек из 65 государств, тогда как в прошлом году в форуме участвовали 7,3 тыс. человек. Из иностранных делегаций самые представительные были у Японии — 588 человек, Китая — 395 человек, Южной Кореи — 285, Индии — 204. Немало гостей также прибыло из Монголии — 69 человек, США — 63, Сингапура — 58. Всего в сессиях и дискуссиях приняли участие 440 компаний.

По данным Юрия Трутнева, в этом году было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей — рост к прошлому году составил 13%. А по сравнению с первым форумом, прошедшим в 2015 году, — в 2,6 раза. Тогда было подписано около 80 соглашений на сумму в 1,3 трлн рублей, а уже на втором в 2016 году — более 200 почти на 2 трлн рублей. В последующие годы эти цифры также росли: в 2017-м подписано 217 соглашений на 2,5 трлн рублей, а в 2018-м — 176 на 3 трлн рублей.

Наиболее значимыми в этом году, по словам вице-премьера, стали контракты по таким проектам, как Баимский ГОК на Чукотке, Находкинский завод минеральных удобрений в Приморье, Малмыжское месторождение в Хабаровском крае, ГОК «Озерный» в Бурятии и якутское АО НК «Туймаада-нефть».

Особое место в череде ярких заявлений заняло и решение о строительстве Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). По словам главы Приморья Олега Кожемяко, к этому процессу приступят уже в 2021 году. Проект планируется реализовать по схеме концессионного соглашения, предполагаемый объем инвестиций — 100 млрд рублей.

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В частности, предполагается строительство четырехполосной магистрали непрерывного движения, основное направление которой Остров Русский – Мыс Токаревского – Мыс Кунгасный – улица Русская – улица Маковского. Протяженность составит 27,4 км.

В целом, как отметил Владимир Путин, за период с 2015 года инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд рублей. За пять лет было создано 39 тыс. рабочих мест, а рост промышленного производства составил 23%.

–– Это без малого в три раза выше, чем в целом по стране, –– отметил президент.

Ранее президент поставил задачу: к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Для Дальнего Востока в Национальной программе развития региона до 2035 года поставлена задача достичь экономического роста в 6%.

Предпринимателей же, планирующих заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, президент призвал изучить практики и инструменты, которые созданы здесь. По его словам, в регионе бизнесу предложили совершенно новые, во многом уникальные инструменты глобальной поддержки конкурентоспособности.

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На Дальнем Востоке, по словам президента, уже образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) с особыми условиями для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки. В этих ТОР зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 трлн рублей и обязались открыть более 60 тыс. новых рабочих мест.

Выделили главное

В рамках форума прошло заседание Госсовета по важнейшей теме — Нацпрограмме развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Владимир Путин поставил задачу с учетом обсуждения в течение 2,5 месяцев ее доработать.

Особо выделил президент и ситуацию с демографией в регионе, которая требует действенных мер. Он объявил о запуске ипотечной программы под 2% сроком на пять лет. Льготное кредитование распространится на первичный рынок жилья, а также на ИЖС для тех граждан, которые взяли «дальневосточный гектар». В качестве источников финансирования выступят Фонд развития Дальнего Востока и средства госпрограммы «Развитие Дальнего Востока».

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— Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых, — сказал российский лидер.

Но он подчеркнул, что распространять такую программу на все регионы не планируется, так как ее цель — привлечь людей с образованием, квалифицированные кадры именно на Дальний Восток.

Льготная ипотека под 2% годовых простимулирует развитие региона, поможет удержать местных жителей и привлечь других граждан из центральной части России, уверен доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Однако не стоит ожидать, что программа глобально переломит тенденцию и будет бум переселения. Более положительный эффект могло бы принести решение опустить ставку до 0% годовых, сказал «Известиям» эксперт. Дальневосточному федеральному округу (ДФО) нужны социально ориентированные программы, в противном случае Россия может проиграть в конкуренции за человеческий капитал. С развитием новых технологий и распространением интернета многие мигрируют в юго-восточные страны, которые сегодня развиваются семимильными шагами, отметил Денис Домащенко.

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Большая часть внутриполитических вопросов форума решалась на заседании президиума Госсовета. Именно там Владимир Путин произнес одну из самых громких за время форума фразу: «Не знаю, какие придурки так говорили». Так он прокомментировал слова главы Якутии Айсена Николаева, который заявил, что раньше «даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний».

По мнению профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, такое заявление президента в высшей степени актуально, ведь и сегодня целый ряд чиновников относятся к Дальнему Востоку именно как к ненужному балласту. Как считает эксперт, этот регион — перспективная территория, но нужно было вкладываться в нее 20 лет назад, чтобы удержать население. Возможно, после заявлений главы государства о необходимости реализации новых инвестпроектов в интересах и нуждах людей будут изменения. Действующие сейчас программы по удержанию и привлечению населения в регион оказались неэффективными, о чем много раз ранее заявляли эксперты, поэтому нужна новая концепция развития ДФО, резюмировал профессор.

Оценивая итоги форума, эксперт констатировал постепенный поворот нашей страны на Восток. Но в этом, как он считает, не стоит переоценивать роль ВЭФа. На форумах всегда на переднем плане информация о подписанных меморандумах, договорах и их суммах. Но важнее результаты подписанных договоренностей, заметил эксперт.

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