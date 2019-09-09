Восточный акцент: на ВЭФе подписано соглашений на 3,4 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей. Это на 13% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам трехдневного мероприятия. Инвесторы всё активнее приходят в регион, открывают новые производства. Но человеческого ресурса, квалифицированных кадров не хватает. Справиться с дефицитом поможет решение президента Владимира Путина ввести на Дальнем Востоке льготную ипотеку всего под 2% сроком на пять лет. Действовать она будет только в этом регионе. Льготное кредитование предлагается распространить на первичное жилье и объекты индивидуального жилищного строительства для участников программы «Дальневосточный гектар». Эксперты считают, что это позволит сократить отток населения, а возможно, даже приведет к его притоку в регион. Впрочем, и бума ждать пока не стоит.

Больше инвестиций

ВЭФ прошел во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его целью в этом году было содействие экономическому развитию Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества. Форум посетили крупные делегации из Индии, Японии, Малайзии, США и других стран. По словам Юрия Трутнева, на ВЭФ приехали более 8,5 тыс. человек из 65 государств, тогда как в прошлом году в форуме участвовали 7,3 тыс. человек. Из иностранных делегаций самые представительные были у Японии — 588 человек, Китая — 395 человек, Южной Кореи — 285, Индии — 204. Немало гостей также прибыло из Монголии — 69 человек, США — 63, Сингапура — 58. Всего в сессиях и дискуссиях приняли участие 440 компаний.

По данным Юрия Трутнева, в этом году было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей — рост к прошлому году составил 13%. А по сравнению с первым форумом, прошедшим в 2015 году, — в 2,6 раза. Тогда было подписано около 80 соглашений на сумму в 1,3 трлн рублей, а уже на втором в 2016 году — более 200 почти на 2 трлн рублей. В последующие годы эти цифры также росли: в 2017-м подписано 217 соглашений на 2,5 трлн рублей, а в 2018-м — 176 на 3 трлн рублей.

Наиболее значимыми в этом году, по словам вице-премьера, стали контракты по таким проектам, как Баимский ГОК на Чукотке, Находкинский завод минеральных удобрений в Приморье, Малмыжское месторождение в Хабаровском крае, ГОК «Озерный» в Бурятии и якутское АО НК «Туймаада-нефть».

Особое место в череде ярких заявлений заняло и решение о строительстве Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). По словам главы Приморья Олега Кожемяко, к этому процессу приступят уже в 2021 году. Проект планируется реализовать по схеме концессионного соглашения, предполагаемый объем инвестиций — 100 млрд рублей.

В частности, предполагается строительство четырехполосной магистрали непрерывного движения, основное направление которой Остров Русский – Мыс Токаревского – Мыс Кунгасный – улица Русская – улица Маковского. Протяженность составит 27,4 км.

В целом, как отметил Владимир Путин, за период с 2015 года инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд рублей. За пять лет было создано 39 тыс. рабочих мест, а рост промышленного производства составил 23%.

–– Это без малого в три раза выше, чем в целом по стране, –– отметил президент.

Ранее президент поставил задачу: к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Для Дальнего Востока в Национальной программе развития региона до 2035 года поставлена задача достичь экономического роста в 6%.

Предпринимателей же, планирующих заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, президент призвал изучить практики и инструменты, которые созданы здесь. По его словам, в регионе бизнесу предложили совершенно новые, во многом уникальные инструменты глобальной поддержки конкурентоспособности.

На Дальнем Востоке, по словам президента, уже образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) с особыми условиями для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки. В этих ТОР зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 трлн рублей и обязались открыть более 60 тыс. новых рабочих мест.

Выделили главное

В рамках форума прошло заседание Госсовета по важнейшей теме — Нацпрограмме развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Владимир Путин поставил задачу с учетом обсуждения в течение 2,5 месяцев ее доработать.

Особо выделил президент и ситуацию с демографией в регионе, которая требует действенных мер. Он объявил о запуске ипотечной программы под 2% сроком на пять лет. Льготное кредитование распространится на первичный рынок жилья, а также на ИЖС для тех граждан, которые взяли «дальневосточный гектар». В качестве источников финансирования выступят Фонд развития Дальнего Востока и средства госпрограммы «Развитие Дальнего Востока».

— Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых, — сказал российский лидер.

Но он подчеркнул, что распространять такую программу на все регионы не планируется, так как ее цель — привлечь людей с образованием, квалифицированные кадры именно на Дальний Восток.

Льготная ипотека под 2% годовых простимулирует развитие региона, поможет удержать местных жителей и привлечь других граждан из центральной части России, уверен доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Однако не стоит ожидать, что программа глобально переломит тенденцию и будет бум переселения. Более положительный эффект могло бы принести решение опустить ставку до 0% годовых, сказал «Известиям» эксперт. Дальневосточному федеральному округу (ДФО) нужны социально ориентированные программы, в противном случае Россия может проиграть в конкуренции за человеческий капитал. С развитием новых технологий и распространением интернета многие мигрируют в юго-восточные страны, которые сегодня развиваются семимильными шагами, отметил Денис Домащенко.

Большая часть внутриполитических вопросов форума решалась на заседании президиума Госсовета. Именно там Владимир Путин произнес одну из самых громких за время форума фразу: «Не знаю, какие придурки так говорили». Так он прокомментировал слова главы Якутии Айсена Николаева, который заявил, что раньше «даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний».

По мнению профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, такое заявление президента в высшей степени актуально, ведь и сегодня целый ряд чиновников относятся к Дальнему Востоку именно как к ненужному балласту. Как считает эксперт, этот регион — перспективная территория, но нужно было вкладываться в нее 20 лет назад, чтобы удержать население. Возможно, после заявлений главы государства о необходимости реализации новых инвестпроектов в интересах и нуждах людей будут изменения. Действующие сейчас программы по удержанию и привлечению населения в регион оказались неэффективными, о чем много раз ранее заявляли эксперты, поэтому нужна новая концепция развития ДФО, резюмировал профессор.

Оценивая итоги форума, эксперт констатировал постепенный поворот нашей страны на Восток. Но в этом, как он считает, не стоит переоценивать роль ВЭФа. На форумах всегда на переднем плане информация о подписанных меморандумах, договорах и их суммах. Но важнее результаты подписанных договоренностей, заметил эксперт.