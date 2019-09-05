Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Надо быть готовыми к тому, что люди пойдут в сферу услуг»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин — о четырехдневной рабочей неделе и опасностях для самозанятых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
«Надо быть готовыми к тому, что люди пойдут в сферу услуг»
2019-09-05 16:12:27">
2019-09-05 16:12:27
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в рамках Восточного экономического форума рассказал «Известиям», чего ждать российским предпринимателям, будет ли в стране четырехдневная рабочая неделя и почему самозанятым может быть опасно выходить из тени.

«Мы держим руку на пульсе, чтобы обещание президента сдерживалось»
Глава РСПП — о последствиях повышения НДС и необходимости предсказуемости для инвесторов

— Александр Николаевич, мы с вами каждый год встречаемся на форуме. Что-то меняется? К примеру, на Дальнем Востоке — пилотном регионе для многих бизнес-процессов?

— Меняется. Законодательная база, которая в последние годы была принята по Дальнему Востоку, — беспрецедентная. Всё, что можно придумать для привлечения инвестиций, здесь уже реализовано. Некоторые считают, что такой опыт можно распространить и на всю страну, но это не так.

Многие вещи не подлежат распространению — к примеру, почти нулевые ставки социальных взносов. Нельзя допускать, чтобы пенсионный фонд и другие государственные внебюджетные фонды остались без источников дохода. Есть специфика, к которой тянутся регионы. Недавно два субъекта федерации попали в состав дальневосточного округа — Забайкалье и Бурятия. Стремление к этому может охватить всю страну, но процесс уже завершился.

шохин
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Цена репутации: РСПП займется рынком интеллектуальной собственности
Анонсировано создание профильного комитета

Хотелось бы видеть здесь не только создание особых льготных и налоговых условий, но и результат этих усилий — прекращение оттока населения (а люди все же уезжают), рост инвестиций и национального валового продукта. Это потихоньку происходит, но нужны ощутимые сдвиги, чтобы народ перестал уезжать и даже наоборот потянулся в регион.

В этом смысле динамично меняется Владивосток. Филиал Мариинки и будущий филиал Эрмитажа, безусловно, превращают город в культурный центр общероссийского масштаба. Это не только столица Дальнего Востока, но и один из культурно-экономических центров России. Плоды усилий по развитию региона должны быть прежде всего экономические — это возможность хорошо зарабатывать и проводить свободное время. Когда мы увидим положительное миграционное сальдо, значит, все получилось.

— Дальневосточные предприниматели жалуются на те же проблемы, что и остальные. В первую очередь — на административное давление.

Было бы странно, если бы дальневосточный регион находился в тепличных условиях. Территория опережающего социально-экономического развития — это все-таки ограниченная территория внутри субъектов. Режим свободного порта тоже распространяется на конкретные портовые сооружения и инфраструктуру. Остальная часть Дальнего Востока живет по общим принципам. Даже льготные тарифы на электроэнергию — это скорее выравнивание условий или хотя бы шаг в этом направлении, чтобы ведение бизнеса здесь и в центральной России было сопоставимым.

«Это им самим скоро надоест»
Владимир Путин обсудил с бизнесом развитие страны и санкционный режим

Поэтому жалуются в основном на избыточную надзорную административную активность — прежде всего региональных и местных властей. Если взглянуть на цифры, то получается, что на Дальнем Востоке давление местной администрации выше, чем в других регионах страны. Федеральные структуры здесь напротив действуют чуть мягче, чем в среднем по России. Безусловно, хотелось бы, чтобы дальневосточный бизнес говорил не только о «дальневосточности» своих проблем, но и о системных трудностях.

— Системные проблемы остаются те же. Насколько я понимаю, это один из ключевых якорей для осуществления прорыва к 2024 году. Как найти тот самый шаг, ход, чтобы системные проблемы перестали таковыми быть?

— Легких рецептов нет. Если бы они существовали, тогда было бы непонятно, почему они не задействованы.

владивосток
виды Владивостока
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Час от часу полегче: правительство готово пересмотреть платежи бизнеса
Сейчас сборы за обязательную для ведения своего дела информацию составляют от 20 до нескольких сотен тысяч рублей

— Системность проблемы порождает возможность ее решения.

Как представитель бизнес-сообщества, я заинтересован в том, чтобы от бизнеса «отстали». Мы не говорим, что предприниматели — особые люди, которые не нарушают закон, которых нельзя осуждать и так далее. Речь идет об избыточном давлении. Либо мы тогда рассматриваем бизнес как дойную корову для бюджета или правоохранителей, которые, скажем так, решают проблемы бизнеса своим способом — «крышуя» или занимаясь рейдерскими захватами. Радикальное ослабление давления на бизнес — это и есть главный способ решения системных проблем.

Второе — это определенность регуляторной среды. Мы каждый год принимаем десятки законов в виде поправок в налоговый кодекс. С одной стороны, там много улучшений. Например, правительство сейчас вносит поправки в налоговое законодательство на 185 страниц текста.

— И при этом параллельно идет обсуждение «регуляторной гильотины».

— Мы только-только успели прочитать поправки. Это еще даже не закон в первом чтении, который проходит определенные процедуры публичного обсуждения. Тем более налоговые законы не проходят сейчас оценку регулирующего воздействия.

Уверенный климат: власть дала бизнесу гарантии партнерства
Государство готово работать с предпринимателями на равных условиях

С другой стороны, неопределенность и постоянное изменение регуляторной среды даже если и улучшает ситуацию с точки зрения правительства и деловой среды, на самом деле оказывают отрицательное воздействие. Бизнес понимает, что каждый год что-то будет принципиально меняться, а в лучшую или в худшую сторону — только, как говорится, вскрытие покажет.

— Вечный вопрос стабильности. А как эти действия тогда соотносятся с «регуляторной гильотиной»?

«Гильотина» — вещь одноразовая. Само понятие вводит в заблуждение. Многие считают, что там что-то один раз отрежут и забудут. Да, иногда можно отрезать что-то лишнее, но мы считаем, что речь должна идти об отмене существенной части обязательных требований. Кроме того, необходимо устранить дублирования, когда разные органы проверяют бизнес по одним и тем же основаниям. Также нужна актуализация, потому что до сих пор многие нормы существуют еще с советских времен. И, безусловно, надо что-то делать с креативом федеральных и региональных властей по, скажем так, улучшению деловой среды.

— Вас устраивает проект Минэкономразвития — «белая книга», опубликованная в конце прошлой недели?

Если честно, до конца нас ничего не устраивает. Сделаны серьезные шаги в правильном направлении, но мы еще не договорились по многим элементам надзорно-контрольной деятельности. Решили внести эти документы в правительство и частично в Госдуму и спокойно обсуждать как законопроекты, готовящиеся к первому чтению. Это большая публичность и большая возможность быть услышанными, так как сейчас по некоторым законопроектам мы потеряли нить.

«Для ВСМ Москва–Казань нужно не меньше 200 млрд рублей частных денег»
Глава РСПП Александр Шохин — о том, сколько средств потребуется при реализации приоритетных планов государства и что оно готово дать бизнесу взамен

Например, в прошлом году запустили хороший проект о защите и поощрении капиталовложений. Он до сих пор переписывается Минфином. В него вошли все законы, принятые в 90-е годы. Происходит актуализация, но самая главная польза, ради которой проект и надо было принимать, могла состоять в стабилизационной оговорке универсального типа. И там упоминание об этой оговорке есть, но слабое. Речь о том, что любые нормы, ухудшающие положение бизнеса, вводятся с отсрочкой до пяти лет. Тогда мы закладываем основу для предсказуемости деловой среды.

— Я помню, год назад мы с вами это обсуждали.

— Да, прошел год. Многие текущие проблемы — это проблемы из прошлого.

— А что на этом фоне сейчас происходит с реальным сектором?

Экономический рост в районе единицы, в прошлом году было 2,3, в этом году прогнозируется в лучшем случае 1,7. Такой рост не позволяет решать многие задачи, в том числе по национальным проектам. Президент не случайно поставил цель выйти на темпы роста не ниже, а лучше выше среднемировых. Среднемировые темпы, конечно, тоже меняются. Они сейчас немного падают, прогнозы корректируются, но тем не менее три процента мировая экономика дает. А нам, стало быть, нужно как минимум удвоиться, а то и утроиться.

— Прогноз Минэкономразвития тоже не выглядит радостно.

— С точки зрения прогнозов, у нас отсрочки и сдвижки постоянно идут еще с советского времени. Порочная практика корректировки планов в сторону их снижения. Поскольку в связи с политическим циклом нужно закладывать в прогнозы 5-6 лет, у нас все показатели планируются выполнить к концу периода, поэтому на три процента мы будем выходить в 22-23 годах.

министерство
министерство экономического развития
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Но тем не менее, реальный сектор сокращается?

Дедушкина оговорка и пряники: как работать с инвесторами
Глава союза предпринимателей Александр Шохин — о конкуренции Дальнего Востока с рынками АТР и иммунитете для бизнесменов

— Что значит сокращается? Даже если у нас такая затянувшаяся стагнация, мы все-таки находимся в плюсах. Даже один процент роста — это рост, тем более, что прогноз пусть и не самый оптимистичный, но дает цифру ближе к двум.

— Тогда почему появляются предложения ввести четырехдневную рабочую неделю, ведь уровень производительности труда у нас не столь высок? И цифровые технологии внедрены не настолько повсеместно, чтобы позволить людям работать меньше?

Я думаю, что такую задачу надо ставить. Во многих видах деятельности понятие «рабочее место» исчезает. Сотрудники компаний становятся теми, кого раньше называли людьми свободных профессий. Можно сидеть у компьютера дома и вообще не ходить на работу.

— Во многих компаниях вводится гибкий график: приходи, когда хочешь, уходи, когда хочешь.

Главное, чтобы был результат. В каких-то профессиях можно и трехдневную вводить. Я работал в академии наук, у нас было два присутственных дня.

— Может вернуться к этому термину? Не рабочий день, а присутственный?

Лучше рабочий. Все-таки надо работать, а не просто присутствовать. Цифровизация и роботизация производства может высвободить людей. Чтобы сохранить занятость, скорее всего, надо сокращать рабочую неделю, потому что если освободившиеся люди пойдут на улицу, то социальная напряженность, безусловно, вырастет. А если они останутся на производстве за счет того, что другие подвинутся и будут работать три или четыре дня, то можно решить проблему. Это возможно, но это вопрос далекого будущего и ограниченного количества отраслей.

Бизнес предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам
РСПП направила в правительство ряд предложений, призванных снизить нагрузку на компании

— Я как раз и хотел спросить, потому что подобный шаг требует повсеместного внедрения высоких технологий. Мы сегодня разговаривали со специалистом по кибербезопасности, и он отметил, что у нас 70-80 процентов малого и среднего бизнеса не только не могут позволить себе высокотехнологичные рабочие места, но и просто обеспечить кибербезопасность.

Малый и средний бизнес у нас все-таки сосредоточен в сфере торговли и услуг, а там кибербезопасность больше связана с расчетами, грубо говоря, данные банковских карт не должны попасть в чужие руки. Поэтому говорить о малом бизнесе можно как о среде, которая будет абсорбировать высвобождающуюся рабочую силу. Надо быть готовыми к тому, что люди переместятся в сферу услуг, в том числе социальных. И в сферу самозанятых.

Это тоже довольно длительный процесс, потому что вы не можете вытащить людей из высокотехнологичного цифрового производства и сразу перевести в ресторанный бизнес, например, или торговлю. Для этого еще нужно найти спрос на услуги. Нужны высокие доходы населения — без нее сфера услуг не будет развиваться.

— Мне кажется, мы сейчас вернемся к началу разговора, потому что прежде всего нужно создать условие, чтобы быть самозанятым было выгодно. По последним данным Росстата, людей в тени увы, сколько же, сколько и было.

— Недавно Верховный суд решил внести поправку в понятие срок давности налоговых преступлений. Получилось так, что такое преступление закрывается только тогда, когда вы возместили ущерб. Это может быть и через 10, и через 20 лет, и так далее.

Шохин
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
«Мир меняется, к сожалению, не в лучшую сторону»
Глава РСПП Александр Шохин об итогах встречи Путина и Макрона

Если вы в тени, значит вы нарушали налоговое законодательство, не платили налоги в полном объеме, получали зарплату в конверте и так далее. Как только вы выходите из тени и начинаете платить в полтора раза больше налогов, к вам сразу придут.

Это самый простой способ донесения на себя. То есть вместо того, чтобы сделать какую-то амнистию и забыть про налоговые преступления трехлетней и более давности, мы пытаемся расширить налоговую базу и вводим такое понятие длящегося налогового преступления.

— Вас услышали?

— Заседаем, слушают. Я думаю, отобьемся, потому что в тени у нас около 15 миллионов человек. Они не выйдут из тени никогда, если вы одной рукой будете создавать для самозанятых льготные налоговые условия, а другой рукой карать тех, кто когда-то совершил преступление и решил работать по-честному.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава РСПП раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе
Глава РСПП обсудил на ПМЭФ налоги и предсказуемость ведения бизнеса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019