Уверенный климат: власть дала бизнесу гарантии партнерства

Российские предприниматели должны стать полноценными участниками процесса реализации нового пакета национальных проектов, которые запущены в 2019 году. Это заявление президента Владимира Путина стало лейтмотивом пленарного заседания, закрывающего очередной съезд РСПП. Государство готово вести переговоры на партнерских условиях и максимально учитывать пожелания предпринимателей, заверил российский лидер. При этом многие бизнесмены, как показало голосование на съезде, до сих пор считают, что пока их часто рассматривают лишь в качестве «кошелька».

Президент начал свое выступление с напоминания, что встреча проходит на этапе начала реализации национальных проектов и планов инфраструктурного развития. Он еще раз подчеркнул, что бизнес — непосредственный и важнейший участник этих проектов.

— Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство, на то, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, — подчеркнул Владимир Путин.

Реализация национальных проектов при содействии бизнеса станет фундаментом для повышения качества жизни граждан страны, отметил глава государства. Именно ради этого, собственно, эти проекты и затевались. Почему так важна помощь бизнеса, очевидно: предполагается, что расходы на реализацию нацпроектов за шесть лет составят 25,7 трлн рублей, что является ощутимой нагрузкой на бюджет даже в условиях профицита. Поэтому планировалось, что по крайней мере 7,5 трлн из них удастся привлечь у бизнеса.

При этом бизнес уже сейчас готов инвестировать в программы развития страны более 12 трлн рублей, сообщил Владимир Путин. Проектные инициативы именно на такую сумму были рассмотрены в ходе рабочей встречи под руководством главы РСПП Александра Шохина и министра финансов, первого вице-премьера Антона Силуанова. На основании этих инициатив уже подготовлено 250 инвестиционных заявок.

В ответ предприниматели ждут от государства решительных шагов. Власть, по мнению бизнеса, способна взять на себя часть рисков, неизбежно возникающих при долгосрочном инвестировании. Как подчеркнул в своем выступлении президент, все эти позиции необходимо четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений.

Защита нападением

Именно этой законодательной инициативе была посвящена большая часть пленарного заседания на съезде РСПП. О ней много говорил как Владимир Путин, так и участники дискуссии.

Появление законопроекта о защите капиталовложений для новейшей истории России — явление редкое и даже исключительное. Родилась инициатива из весьма недружественного для бизнеса предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний на финансирование инвестиционных задач государства. Задач, прежде всего связанных с реализацией майских указов и нового пакета национальных проектов. Идея вызвала бурное сопротивление крупного бизнеса, который призвал власти к переговорам для поиска взаимовыгодного варианта. И власть прислушалась.

Законопроект о защите инвестиций стал компромиссом между бизнесом, Минфином и автором инициативы. Вместо очередного рычага давления на предпринимателей в перспективе они могут получить мощный стимул для долгосрочного инвестирования в национальные и инфраструктурные проекты при поддержке государства.

В России должна появиться новая модель инвестиционных проектов, предполагающая, что бизнес будет заключать с государством соглашения о защите и поддержке капиталовложений. Государство, в свою очередь, обещает инвесторам неизменность регуляторных и фискальных условий на весь период реализации проекта (шесть или 12 лет) и гарантирует юридическую защиту капиталовложений. Более того, в соглашениях будет прописано обязательство правительства компенсировать убытки инвесторов, если не удастся создать благоприятную среду.

Сейчас документ проходит межведомственное согласование между Минэкономразвития, Минфином и Минпромторгом. И пока в их позициях есть расхождения — по словам президента, финансовое ведомство ведет себя «более аккуратно». Владимир Путин попросил ускорить принятие законопроекта и обязательно учесть пожелания представителей бизнеса.

Предприниматели в стороне не стоят, заверил Александр Шохин. По его словам, РСПП активно участвует в процессе согласования, позиция бизнеса помогает ведомствам прийти к единому мнению. Ожидается, что в ближайшее время документ будет согласован и до окончания весенней сессии поступит на рассмотрение в Госдуму.

В Минфине со ссылкой на замминистра ведомства Андрея Иванова «Известиям» подтвердили, что основные разногласия между ведомствами удалось снять и согласование документа вышло на финальную стадию.

— Разработка механизмов стимулирования частных инвестиций затянулась, так как сложно в условиях ограниченного объема льгот удовлетворить интересы всех ведомств, — предположил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Основное преимущество законопроекта он видит в том, что документ позволит государству существенно снизить риски инвестиций в экономически нецелесообразные проекты. Частные компании будут участвовать в реализации госпроектов и требовать от них рыночной рентабельности. Соответственно, риски построить инфраструктуру, невостребованную у населения и бизнеса, в этом случае существенно ниже.

— Если потенциал в 12 трлн будет реализован в течение пяти лет, рост инвестиций ускорится на 10–12%, — полагает профессор НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Это, по мнению эксперта, позволит продвинуться к цели увеличения доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП.

Разговор на равных

Общий тон пленарного заседания свидетельствовал о том, что предпринимательское сообщество выступает в процессе создания для себя благоприятных условий в качестве полноценного участника, каким и хочет видеть его правительство и президент.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что, обозначая задачи на съезде РСПП, Владимир Путин дал крупному бизнесу сигнал, что Кремль ждет от него диалога и активного подключения к реализации национальных проектов.

По мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, очень важно, что содержательной основой выступления президента стало требование ускорить работу по законопроекту о защите капиталовложений.

— От традиционных деклараций о защите бизнеса власть переходит к созданию институциональных гарантий для предпринимателей и инвесторов. Инициирует и стимулирует этот процесс лично президент, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» политолог.

В своем выступлении президент еще раз сказал, что рассчитывает на помощь бизнеса в обеспечении роста экономики, отметил основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, принимавший участие в съезде. По его мнению, чрезвычайно важно, что на встрече с предпринимателями глава государства подтвердил курс на уменьшение давления на бизнес.

— Владимир Путин дал понять, что рассматривает предпринимателей как партнеров, — рассказал бизнесмен. — К сожалению, в дальнейшем голосование показало, что сам бизнес еще не считает себя равноправным партнером государства.

Как рассказал «Известиям» предприниматель, пока таковыми себя готовы назвать только 12,8% бизнесменов, а более половины уверены, что их рассматривают исключительно в виде «кошелька».

За закрытыми дверями

На встрече с бизнесменами президент ни разу не упомянул о неблагоприятной внешней обстановке, которую принято обвинять в экономических проблемах нашей страны. И тема, которую в своем выступлении поднял глава Счетной палаты Алексей Кудрин, призвавший объединить усилия ведомств для снижения санкционного давления со стороны Запада, осталась нераскрытой. Но во время непубличного общения Владимира Путина с членами бюро правления РСПП обойти вопросы геополитики не удалось. Как сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на закрытой части обсуждалась тема антироссийских санкций и международная обстановка в целом.

— Президент много рассказывал о геополитике. Александра Шохина возбудили взаимоотношения России с Венесуэлой, Израилем и Японией. Ну и президент, естественно, объяснил, что происходит, — подтвердил основной владелец НЛМК Владимир Лисин.

Много внимания было уделено и вопросам экологии, сообщил «Известиям» Давид Якобашвили.

— По этому направлению есть правильное понимание дальнейшего направления работы, — заметил он.

Действительно, еще на открытой части одним из ключевых пунктов выступления президента стала тема улучшения экологии, причем именно в качестве важнейшего элемента повышения качества жизни населения.

— С этого года, как вы знаете, начался полноформатный процесс обязательного перехода предприятий на наилучшие доступные технологии, на новые экологические стандарты, — напомнил глава государства.

Комплексные экологические разрешения до 2022 года должны внедрить 300 предприятий из первой категории. Президент пообещал представителям бизнеса, что этот процесс затягиваться не будет, а с устаревшей нормативной базой разберутся «как можно скорее».