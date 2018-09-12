Бизнес предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам

Бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) просит еще смягчить параметры готовящихся изменений в пенсионное законодательство. В частности, РСПП предлагает индексировать пенсии трудящимся пенсионерам и освободить работодателей от части взносов на обязательное медстрахование. По мнению экспертов, столкнувшись с негативной реакцией правительства на предыдущие предложения об изменении пенсионного маневра, бизнес пытается выторговать себе преференции, не имеющие прямой взаимосвязи с обсуждаемым законопроектом.

РСПП направила в правительство письмо с предложениями, касающимися изменений пенсионного законодательства, рассказал «Известиям» глава союза Александр Шохин в кулуарах ВЭФ. Бизнес просит индексировать пенсию работающим пенсионерам, так как работодатель платит за них пенсионные взносы наравне со всеми. Также РСПП предлагает частично освободить компании от отчислений на ОМС, если сотрудники участвуют в программе добровольного страхования. Кроме того, бизнес просит позволить включать расходы на профессиональное образование и переподготовку кадров в затраты компаний, то есть в себестоимость производимых товаров и услуг, добавил Александр Шохин.

Представители бизнес-объединений уже выступали с инициативой сократить страховые взносы для предпенсионеров. Однако, как ранее писали «Известия», Минфин идею не поддержал.

Предлагая индексацию выплат для работающих пенсионеров, бизнес, с одной стороны, выступает «за народ», а с другой — ищет возможности сокращения расходов на зарплаты, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. В частности, через выплату пенсий работающим пенсионерам государство фактически субсидирует работодателю часть зарплаты его сотрудника. Чем больше такая пенсия, тем больше «моральных прав» у работодателя ставить работнику-пенсионеру зарплату ниже средней по компании, пояснил эксперт.

Предложение сократить или исключить выплаты в фонд ОМС для компаний, обеспечивающих своих сотрудников коммерческим полисом, также нацелено на экономическую разгрузку бизнеса, говорит ведущий эксперт центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Впрочем, как и в случае с индексацией пенсий работникам-пенсионерам, порой в ущерб их интересам в традиционные полисы ДМС входит далеко не весь спектр медицинских услуг, предлагаемых на уровне ОМС (вызов скорой, технологически сложные операции).

По мнению экспертов, прямого отношения к пенсионной реформе предложения РСПП не имеют. Это скорее попытка выторговать преференции в других областях, пользуясь широкой дискуссией о повышении пенсионного возраста, затрагивающей широкий спектр законодательных норм, пояснил Антон Табах. Их перспектива будет зависеть от того, во сколько это обойдется различным министерствам, добавил Игорь Поляков.

Кроме мер экономического характера, РСПП также предлагает предоставить бизнесу возможность урегулировать споры с необоснованно уволенным сотрудником предпенсионного возраста по административному кодексу, прежде чем пускать в ход уголовные механизмы.

— Споры должны быть делами публично-частного характера. Это означает, что дело должно стать уголовным только в случае наличия ущерба и потерпевшей стороны, которая заявляет об этом. То есть не может кто-то просто так обвинить работодателя, что он нарушил чьи-то права, если потерпевший не заявил об этом. А заявить он может тогда, когда выиграет трудовой спор, — сказал Александр Шохин.

Предложение перевести конфликт работодателя с уволенным сотрудником «серебряного возраста» из уголовной плоскости в административную связано с желанием бизнеса исключить рычаги давления, к использованию которых подталкивает соответствующее обновление УК, считает партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов. Не секрет, что российская деловая среда устроена таким образом, что угроза уголовного преследования является самым эффективным инструментом воздействия на конкурента, политического оппонента и так далее, объясняет юрист. Вполне понятно, что бизнес не заинтересован в том, чтобы несущественный в масштабах крупных компаний вопрос трудовых разногласий стал рычагом в корпоративных конфликтах, отметил Александр Арбузов. Собственно, сами предпенсионеры рискуют в таком случае попасть в ситуацию так называемого моббинга — психологической травли в целях увольнения, добавил эксперт.

Поэтапное повышение пенсионного возраста предполагается со следующего года до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В правительстве необходимость этой меры объясняется демографическим кризисом 1990-х годов, из-за которого на рынок труда сейчас выходит меньше людей, чем на пенсию. Ожидается, что повышение возраста выхода на отдых позволит индексировать выплаты пенсионерам темпами выше инфляции.