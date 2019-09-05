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Глава РСПП раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вариант четырехдневной рабочей недели может не устроить самих россиян из-за возможной потери заработка, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Восточном экономическом форуме.

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«В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 5 сентября.

При этом Шохин усомнился в том, что если предоставить человеку возможность работать четыре дня в неделю, то остальные он потратит на отдых. По его мнению, россияне могут начать подрабатывать, и в итоге нагрузка наоборот возрастет.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в начале июня. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Ранее в августе стало известно, что Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

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