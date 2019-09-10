Банк-мобайл: ВТБ запустит свой виртуальный оператор на днях

Собственный виртуальный мобильный оператор появится у ВТБ уже в ближайшие дни. Об этом «Известиям» рассказали источники на ранке связи. В кредитной организации подтвердили, что успеют запустить сервис в сентябре. Собственные SIM-карты сейчас предлагают Сбербанк и Тинькофф Банк. Виртуальные операторы нужны финансовым организациям, чтобы собирать о клиентах больше данных и предлагать им различные программы. Эксперты скептически относятся к попыткам банков отнять долю рынка у сотовых операторов, но признают, что кредитным организациям это необходимо для построения экосистемы.

Для бонусов и кэшбэка

По словам источника, близкого к компании – партytру ВТБ, он запустит виртуальный мобильный оператор уже во второй декаде месяца. В самом банке «Известиям» сообщили, что их планы не меняются. Еще в феврале кредитная организация объявила о появлении в сентябре собственного оператора связи.

Источник, близкий к компании – партнеру ВТБ, и сотрудник одного из операторов утверждают, что в ходе разработки MVNO-проекта (виртуальный мобильный оператор), в частности, обсуждалось предложение клиентам небольшого бесплатного пакета услуг (SMS, мобильный интернет, голосовая связь). Также рассматривался вопрос о введении кэшбэка для пользователей виртуального оператора, утверждают они. Впрочем, это не окончательный вариант, набор услуг и опций может оказаться и другим, не исключают собеседники «Известий».

MVNO отличаются от обычных сотовых операторов тем, что полностью или частично работают на чужой инфраструктуре. В России они есть уже у двух крупных банков — Сбербанка («СберМобайл») и Тинькофф Банка («Тинькофф Мобайл»). Оба работают на сетях Tele2. ВТБ также планирует сотрудничать с этим сотовым оператором. Он привлекает банки тем, что относительно недавно присоединился к федеральной «тройке», с ним легче договориться, у него проще условия и с ним выгоднее работать, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Справка «Известий» Сбербанк вывел на рынок своего оператора в августе 2017 года в Санкт-Петербурге, а с 2018-го стал выдавать SIM-карты в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток «СберМобайл» в прошлом году составил 247,9 млн руб. «Тинькофф Мобайл» начал работать в декабре 2017-го и также завершил 2018 год с убытком 1,1 млрд рублей.

Рассматривать виртуальных банковских операторов как отдельный бизнес и говорить, что он убыточен, не совсем правильно, отметил Денис Кусков. По его словам, для банков это не отдельный вид деятельности, а создание единой экосистемы, в которой клиенты имеют возможность получать все услуги посредством различных каналов.

Новые клиенты не спешат

Виртуальных операторов создают не только банки, но также интернет-гиганты, включая поисковики и социальные сети, сказал «Известиям» управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. По его словам, все стремятся создать экосистему, в которой будут умные колонки, портативные устройства, магазины приложений, банковская среда, виртуальные медиатеки и мессенджеры. Однако есть и «более приземленные причины» — например, стремление кредитных организаций дать потребителю возможность расплатиться бонусами, которые накапливаются от использования банковских продуктов.

— Потратил 50 тыс. рублей с кредитной карты — получил 50 бонусов и оплатил ими 20% месячного счета за мобильную связь. Потратил 100 тыс. — и оплатил половину счета или даже получил мобильный интернет бесплатно, — объяснил Михаил Алексеев возможную работу нового виртуального оператора.

Конвертировать клиентов в сотовых абонентов банкам не так просто. На август 2019 года у «СберМобайл», по его данным, было 400 тыс. активных пользователей, сказали «Известиям» в пресс-службе банка. «Тинькофф Мобайл» данные о числе абонентов не раскрывает, но отмечает, что «год к году абонентская база растет в пять раз», сообщили в кредитной организации.

По словам Михаила Алексеева, пока у самых больших виртуальных операторов в мире не более 3–4% от общей армии поклонников бренда. Очевидно, что с этим столкнется и ВТБ, потому что клиентов у него меньше, чем у Сбербанка. Многое будет зависеть от того, что предложит банк своим потенциальным абонентам, добавил он: просто минуты и просто интернет — это неинтересно.

Войны не будет

Пока банки осваивают рынок сотовой связи, мобильные операторы развивают банковские продукты. У МТС есть своя кредитная организация, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в партнерстве с различными банками предлагают депозитные и кредитные карты.

Операторы идут в финансовый сегмент, чтобы монетизировать уникальные знания о своих абонентах, объяснил Михаил Алексеев. Они могут точно определять их кредитоспособность и в этом аспекте деятельности составлять конкуренцию розничным банкам. Финансовые организации и операторы собирают большой объем данных о гражданах: чем они интересуются, что ищут, что оплачивают, сказал Денис Кусков.

Тем не менее в ближайшем будущем передела рынка между банками и мобильными операторами не будет, поскольку компетенций недостаточно ни у той, ни у другой стороны, считает гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. Как показывает практика, сотовые операторы могут создавать банки, но это не самые крупные организации страны, а последним, чтобы стать полноценным сотовым оператором, нужно выделить масштабный штат.

У сотовых операторов 255 млн абонентов, подсчитал Михаил Алексеев, а у MVNO-абонентов в стране лишь 7 млн, включая крупнейших игроков — МГТС, «Ростелеком» и Yota. У банков же менее миллиона таких клиентов, поэтому серьезно потеснить сотовых операторов они не смогут. Но в отдаленной перспективе останутся одна-две гигантские экосистемы и весь бизнес будет сосредоточен в их руках, добавил он.