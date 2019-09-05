«Ростех» разбирается с задержанием директора своей «дочки» по запросу США

«Ростех» разбирается в ситуации с задержанием в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по запросу США. Ему оказывают всю необходимую, в том числе юридическую поддержку, сообщил в четверг, 5 сентября, представитель российской госкорпорации.

«Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации... Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности», — приводит слова представителя Ростеха ТАСС.

Задержанным сотрудником ОДК является директор по развитию бизнеса корпорации Александр Коршунов.

В ОДК подтвердили этот факт и заявили, что интересы Коршунова будут защищаться. В пресс-службе корпорации добавили, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности.

Коршунов подозревается в экономической разведдеятельности, уточняет телеканал «360».

Ранее в этот же день Путин, комментируя инцидент с сотрудником ОДК, назвал задержания за рубежом россиян по инициативе Соединенных Штатов очень плохой практикой и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой, передает RNS. Он подчеркнул, что это очень осложняет межгосударственные отношения.

ОДК входит в состав «Ростеха» и занимается производством двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ, а также газотурбинных установок для производства электрической и тепловой энергии.